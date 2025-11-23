Часть Львовской области осталась без света: в чем причина

Непогода с мокрым снегом и порывами ветра привела к отключениям электроснабжения в более 200 населенных пунктах Львовской области.
Ночью 23 ноября падение мокрого снега и обрывы деревьев вызвали обесточивание различных районов Львовской области. По состоянию на 10:00 без электроснабжения остаются 227 населенных пунктов полностью и 236 частично.
Больше всего пострадали территории:
Для ликвидации последствий непогоды привлечено 178 бригад "Львовоблэнерго" в составе 765 работников и 267 единиц техники.
Жителей призывают соблюдать правила безопасности: не приближаться к оборванным проводам на расстояние менее восьми метров и передвигаться "гусиным шагом", чтобы избежать поражения электротоком. Также нужно организовать охрану места обрыва до приезда бригады "Львовоблэнерго".
Об аварийных ситуациях можно сообщать по круглосуточному номеру 0-800-30-15-68 или через другие контакты колл-центра и чат-боты "Львовоблэнерго" в Viber и Telegram. В случае травмирования людей из-за падения деревьев или веток следует обращаться по телефонам 101, 112 или 103.
Напомним, вчера во Львовской области выпал первый снег. Синоптики прогнозировали в регионе ухудшение погоды с 22 по 25 ноября: ожидается до 25 см снега, ночью температура опустится до -11 градусов, возможны метели и гололедица на дорогах.
