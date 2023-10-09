Из-за непогоды без света остались более 15 тысяч человек в Киевской области

В результате непогоды в Украине были обесточены сотни населенных пунктов в семи регионах, при этом большинство отключений света в домохозяйствах было зафиксировано в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины ( Минэнерго ).

По данным ведомства по состоянию на 9 октября, в связи с неблагоприятными погодными условиями всего были обесточены 252 населенных пункта в

Донецкой,

Житомирской,

Киевской,

Полтавской,

Сумской,

Хмельницкой,

Черниговской областях.

"Большинство из них - на Киевщине, где остаются без света 15,3 тыс. потребителей", - рассказали в министерстве.

Обесточивание из-за обстрелов в прифронтовых областях

В Донецкой области из-за атак российских оккупационных войск пропал свет в 42 населенных пункта.

Также остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"В общей сложности за сутки энергетики запитали 43 тысячи потребителей. Большинство из них - это абоненты в Донецкой области", - говорится в сводке Минэнерго.

Кроме того, добавили в ведомстве, в результате технологических нарушений в Запорожской области обесточивались 6 населенных пунктов.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине 9 октября будет преимущественно без дождей, лишь несколько областей накроют мелкие осадки, при этом в понедельник следует ожидать осеннего похолодания.

Добавим, что в Киевской областной военной администрации предупредили, что в столице 9 октября ожидаются сильные порывы ветра, и дали жителям Киева советы.