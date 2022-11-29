Часть Курской области без света: местные власти говорят об "обстрелах" со стороны Украины

Во вторник, 29 ноября, два района Курской области в РФ находятся без электричества. "Виновными" в этом назначили Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Курской области Романа Старовойта.

"Прямо сейчас ВСУ "обстреливают" Суджанский район. Всего зафиксировано около 11 прилетов", - заявил Старовойт. По его словам, есть якобы попадание по объекту энергоснабжения. Поэтому частично обесточены Суджанский и Кореневский районы. "После обстрела специалисты оценят ущерб и начнут восстановление повреждений. Пока информации о пострадавших нет", - добавил губернатор области.