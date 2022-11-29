ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Курской области без света: местные власти говорят об "обстрелах" со стороны Украины

Новина українською →
Россия, Вторник 29 ноября 2022 22:02
Часть Курской области без света: местные власти говорят об "обстрелах" со стороны Украины Фото: Часть Курской области без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 29 ноября, два района Курской области в РФ находятся без электричества. "Виновными" в этом назначили Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Курской области Романа Старовойта.

"Прямо сейчас ВСУ "обстреливают" Суджанский район. Всего зафиксировано около 11 прилетов", - заявил Старовойт.

По его словам, есть якобы попадание по объекту энергоснабжения. Поэтому частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.

"После обстрела специалисты оценят ущерб и начнут восстановление повреждений. Пока информации о пострадавших нет", - добавил губернатор области.

Напомним, что в сентябре в городе Суджа Курской области объявили план "Перехват". Там разыскивают "украинских диверсантов", якобы обстрелявших сотрудников Росгвардии.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ искала "украинских диверсантов", якобы "взорвавших" ЛЭП Курской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Электроэнергия Курская область Война в Украине
NEWS
До восьми часов без света. Какая ситуация со светом в областях Украины
До восьми часов без света. Какая ситуация со светом в областях Украины
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России