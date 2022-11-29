Частина Курської області без світла: місцева влада каже про "обстріли" з боку України

У вівторок, 29 листопада, два райони Курської області в РФ перебувають без електрики. "Винними" у цьому призначили Збройні сили України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Курської області Романа Старовойта.

"Прямо зараз ЗСУ "обстрілюють" Суджанський район. Усього зафіксовано близько 11 прильотів", - заявив Старовойт.

За його словами, є нібито влучення по об'єкту енергопостачання. Через це частково знеструмлено Суджанський та Коренівський райони.

"Після обстрілу фахівці оцінять збитки та розпочнуть відновлення пошкоджень. Наразі інформації про постраждалих немає", - додав губернатор області.