Фото: у Курській області шукають "українських диверсантів", які нібито обстріляли Росгвардію (Getty Images)

У місті Суджа Курської області оголосили план "Перехоплення". Там розшукують "українських диверсантів", які нібито обстріляли співробітників Росгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.