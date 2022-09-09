ua ru
Пт, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Курській області шукають "українських диверсантів", які нібито обстріляли Росгвардію

Новость на русском →
П'ятниця 09 вересня 2022 21:58
У Курській області шукають "українських диверсантів", які нібито обстріляли Росгвардію Фото: у Курській області шукають "українських диверсантів", які нібито обстріляли Росгвардію (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У місті Суджа Курської області оголосили план "Перехоплення". Там розшукують "українських диверсантів", які нібито обстріляли співробітників Росгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mash.

Видання повідомляє, що росгвардійці спробували зупинити підозрілу "газель" на блокпосту біля об'їзної автодороги. Але з автомобіля відкрили вогонь.

Mash повідомляє, що в результаті події є поранені, їх стан поки невідомий. Стрільців шукають.

Нагадаємо, раніше Федеральна служба безпеки РФ шукала "українських диверсантів", які, нібито "підірвали" ЛЕП Курської АЕС.

Раньше правоохоронці виявили групу людей, які видавали українські паспорти іноземцям за гроші. Серед клієнтів виявили і російських диверсантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Курская область
NEWS
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі