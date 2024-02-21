Часть Кривого Рога осталась без тепла. Глава ОВА назвал причины

"Вражеские удары дают о себе знать. Без тепла - часть домов Кривого Рога. Аварийные бригады работают круглосуточно. Восстанавливают сети, чтобы как можно быстрее вернуть услугу людям", - сообщил Лысак.

По его словам, причин, которые спровоцировали сегодняшний сбой, несколько.

"Первая - подрыв Каховской ГЭС. Воды для наполнения систем не было. Следовательно, специалисты не имели возможности провести необходимые испытания. Вторая - перебои с электричеством, которые возникали после атак агрессора. Они провоцировали перепады и в теплосистеме", - подчеркнул глава ОВА,

Лысак заявил, что сейчас держит ситуацию на личном контроле.

"Сегодня по моему поручению город посетил профильный заместитель. Состоялось большое совещание по неотложной ситуации", - пояснил он.

Начальник ОВА также отметил, что горожанам, чьи квартиры были без отопления, проведут перерасчет.

Обстрелы в Кривом Роге

Напомним, что в ночь на субботу, 3 февраля, российские захватчики атаковали Кривой Рог ударными дронами-камикадзе "Шахед". Несколько БПЛА попали в объекты энергетической инфраструктуры, загорелись пожары, без света в регионе оказались около 15 тысяч человек.

Позже энергетики возобновили электроснабжение в Криворожском районе. Захватчики снова попытались атаковать район и город ракетой, но Силы обороны ее сбили.

Днем ранее в Кривом Роге в результате российских обстрелов была повреждена подстанция "Укрэнерго".

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