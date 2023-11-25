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Часть стран ЕС настаивают на ослаблении ограничений для РФ за обход санкций, - Bloomberg

Фото: санкции против РФ предлагает смягчить часть стран ЕС за их обход (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Некоторые страны ЕС настаивают на ослаблении ограничений по обеспечению соблюдения санкций в отношении России. Речь идеть об смягчении давления в вопросе обхода санкций Кремлем через третьи страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, знакомых с вопросом, группа государств-членов настаивает на смягчении предложений Евросоюза, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны.

"Исполнительный орган блока предложил запретить импортерам перепродавать так называемые высокоприоритетные товары (например, полупроводники, используемые в оружии или необходимые для его производства) в Россию или для использования в России, а также потребовать внести в качестве депозита определенную сумму на целевой депозитный счет для обеспечения безопасности", - пишет издание.

Согласно последним предложениям ЕС по санкциям, с которыми ознакомился Bloomberg, по крайней мере половина этой суммы будет переведена в трастовый фонд для Украины, а контракты будут расторгнуты в случае их нарушения. Экспортеры также будут обязаны информировать национальные власти о любых нарушениях со стороны компаний третьих стран.

Но, как пишут журналисты, дипломатические представители группы крупных государств-членов ЕС на этой неделе выразили ряд опасений по поводу этих предложений, в том числе сомнения в их законности и целесообразности запроса таких гарантий и положений от импортеров.

По словам источников издания, страны также хотят сузить сферу потенциальных статей и список товаров, на которые будет распространяться предлагаемая мера. Эти государства-члены также обеспокоены тем, что контрактные требования могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

"Другие страны-члены, в том числе страны Балтии, поддерживают эти предложения", - пишет Bloomberg.

Обход санкций Россией

Издание уточняет, что эти дебаты развернулись в то время, когда ЕС работает над тем, чтобы ограничить возможность Москвы получить в свои руки ключевые товары, используемые в военных целях, через третьи страны, такие как Казахстан, Сербия и Турция.

Недавние данные о торговле, полученные агентством Bloomberg, показывают, что экспорт из этих стран, в число которых также входят Армения, Азербайджан и Узбекистан, упал во второй половине этого года, но остается в основном выше довоенного уровня.

Однако, согласно данным, более 80% зарубежных закупок приоритетных товаров в России сейчас приходится на Китай и Гонконг. Москве также удалось установить новые маршруты через такие страны, как Таиланд и Малайзия.

Объединенные Арабские Эмираты, которые были еще одним основным каналом, используемым Россией, недавно дали понять, что будут делать больше для контроля над экспортом. Однако ОАЭ не предоставляют своевременных данных о торговле, что затрудняет оценку прогресса.

К примеру, описывая масштабы такого обхода, координатор санкций в Государственном департаменте США О'Брайен рассказал Politico, что "к началу этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне".

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