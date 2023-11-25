Частина країн ЄС наполягає на ослабленні обмежень для РФ за обхід санкцій, - Bloomberg

За словами джерел, знайомих із питанням, група держав-членів наполягає на пом'якшенні пропозицій Євросоюзу, спрямованих на припинення обходу санкцій проти Росії через треті країни.

"Виконавчий орган блоку запропонував заборонити імпортерам перепродавати так звані високопріоритетні товари (наприклад, напівпровідники, які використовуються в зброї або необхідні для його виробництва) до Росії або для використання в Росії, а також вимогати внести як депозит певну суму на цільовий депозитний рахунок для забезпечення безпеки", - пише видання.

Згідно з останніми пропозиціями ЄС щодо санкцій, з якими ознайомився Bloomberg, принаймні половину цієї суми буде переведено до трастового фонду для України, а контракти буде розірвано у разі їх порушення. Експортери також будуть зобов'язані інформувати національну владу про будь-які порушення з боку компаній третіх країн.

Але, як пишуть журналісти, дипломатичні представники групи великих держав-членів ЄС цього тижня висловили низку побоювань щодо цих пропозицій, у тому числі сумніви щодо їх законності та доцільності запиту таких гарантій та положень від імпортерів.

За словами джерел видання, країни також хочуть звузити сферу потенційних статей та список товарів, на які буде поширюватися запропоновані заходи. Ці держави-члени також стурбовані тим, що контрактні вимоги можуть поставити європейські компанії у невигідне конкурентне становище.

"Інші країни-члени, зокрема країни Балтії, підтримують ці пропозиції", - пише Bloomberg.

Обхід санкцій Росією

Видання уточнює, що ці дебати розгорнулися в той час, коли ЄС працює над тим, щоб обмежити можливість Москви отримати у свої руки ключові товари, які використовуються у військових цілях, через треті країни, як Казахстан, Сербія та Туреччина.

Нещодавні дані про торгівлю, отримані агентством Bloomberg, показують, що експорт з цих країн, до яких також входять Вірменія, Азербайджан і Узбекистан, впав у другій половині цього року, але залишається в основному вищим за довоєнний рівень.

Однак, згідно з даними, понад 80% закордонних закупівель пріоритетних товарів у Росії зараз припадає на Китай та Гонконг. Москві також вдалося встановити нові маршрути через такі країни, як Таїланд та Малайзія.

Об'єднані Арабські Емірати, які були ще одним основним каналом, який використовується Росією, нещодавно дали зрозуміти, що робитимуть більше для контролю над експортом. Однак ОАЕ не надають своєчасних даних про торгівлю, що ускладнює оцінку прогресу.

До прикладу, описуючи масштаби такого обходу, координатор санкцій у Державному департаменті США О'Брайєн розповів Politico, що "на початок цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні".