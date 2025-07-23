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Часть индикаторов Ukraine Facility в сфере транспорта уже выполнена: Шуляк рассказала детали

Среда 23 июля 2025 17:52
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Часть индикаторов Ukraine Facility в сфере транспорта уже выполнена: Шуляк рассказала детали Фото: Елена Шуляк (facebook.com_ShuliakOlena)
Автор: Юлия Бойко

Ukraine Facility - это ключевой финансовый и реформаторский инструмент, по которому Европейский Союз поддерживает Украину в течение 2024 - 2027 годов. Программа предусматривает 50 млрд евро, при выполнении украинской стороной 150 индикаторов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время IV Business & Legal Infrastructure Forum.

Большинство из этих индикаторов - в ответственности Верховной Рады, поскольку речь идет о системных законодательных изменениях. Поэтому одним из ключевых направлений парламентской работы на сегодня является реализация этой дорожной карты реформ.

Шуляк подчеркнула, что исчерпывающий перечень задач - 150 индикаторов Ukraine Facility - является преимущественно задачей для парламента и без обновления законодательной базы Украина не сможет реализовать предусмотренные реформы.

"Инфраструктура - одна из крупнейших составляющих Ukraine Facility. Общий объем поддержки ЕС в этом направлении распределен на три компонента. Более 38 млрд евро - прямая поддержка бюджета. Более 6 млрд евро - инвестиционный фонд, доступный и для государственных, и для частных проектов, более 4 млрд евро - техническая помощь правительству", - пояснила Шуляк.

При этом она отметила, что Ukraine Facility - программа не только о финансах, а о внедрении политик, планировании, проектной реализации на местах и именно местный уровень, подчеркнула парламентарий, имеет ключевое значение в инфраструктурном восстановлении.

"В секторе транспорта Украина взяла на себя ряд обязательств. Среди них - принятие Национальной транспортной стратегии до 2030 года, имплементация европейских регламентов в сфере тарифообразования, реформа железнодорожного транспорта, поддержка дорожной инфраструктуры, развитие судоходства и портовых услуг", - сообщила Елена Шуляк.

Она добавила, что часть индикаторов уже выполнена. В частности, правительство утвердило транспортную стратегию и стратегию пограничной инфраструктуры с ЕС и Молдовой. Кроме этого, в рамках Ukraine Facility ключевым обязательством является принятие Закона о железнодорожном транспорте в третьем квартале 2025 года.

Он определяет рамки для демонополизации, регулирования тарифов, гарантии безопасности перевозок и условия для инвестиций в отрасль, также выделение в отдельные юридические лица направлений пассажирских и грузовых перевозок, а также создание инфраструктурной компании.

"Этот закон должен стать основой для поэтапной либерализации рынка, открытия доступа для частной тяги, создания независимого регулятора и внедрения справедливых и прозрачных правил доступа к инфраструктуре", - сообщила Шуляк.

Она также обратила внимание на то, что индикаторы касаются не только транспортной логистики. Важнейшей частью инфраструктуры является жилье - сфера, которая больше всего пострадала в результате полномасштабной войны. Сейчас более 65 млн кв. м. жилья разрушено или повреждено, а более 5 млн украинцев имеют статус ВПЛ, а очереди на жилье превышают 600 тысяч семей.

"Жилищная политика - это тоже инфраструктура. И ЕС через Ukraine Facility закладывает индикаторы, которые должны обеспечить в Украине современный, европейский подход к формированию жилищной политики", - отметила Шуляк.

По мнению Шуляк, это первый за много лет шаг к новой жилищной политике.

"Сегодня Комитет уже создал рабочую группу, которая нарабатывает изменения ко второму чтению", - сообщила Елена Шуляк.

Напоследок народный депутат подчеркнула, что реализация индикаторов Ukraine Facility требует системного подхода, согласования стратегий между министерствами и громадами, а также диалога с бизнесом.

"Инфраструктурные реформы должны реализовываться не "сверху вниз", но и при участии местной власти, бизнеса и общественного сектора", - отметила Елена Шуляк.

Что известно о законопроекте №12377

В середине июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики". Он должен отменить Жилищный кодекс 1983 года.

Этот документ определяет основы формирования рынка доступного, социального и муниципального жилья.

До этого Шуляк рассказывала, что в Раде начали готовить ко второму чтению законопроект "Об основных принципах жилищной политики" (№12377), принятие которого запустит в Украине масштабную жилищную реформу, призванную, в частности, решить вопрос квартирных очередей.

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