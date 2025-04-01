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Часть Херсона осталась без света: какая ситуация в городе

Вторник 01 апреля 2025 09:08
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Часть Херсона осталась без света: какая ситуация в городе Иллюстративное фото: часть Херсона осталась без света 1 апреля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Утром вторника, 1 апреля, центральная часть Херсона осталась без электроснабжения. В городе также не работал электротранспорт.

Об этом заявил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Часть Центрального и Корабельного района без электроснабжения. Специалисты работают над выявлением и устранением последствий повреждений сети", - сообщил Мрочко.

По его словам, из-за частичного обесточивания в Херсоне временно не работал электротранспорт.

"Учтите это, планируя свои передвижения по городу. О возобновлении движения троллейбусов мы сообщим дополнительно", - написал он.

Однако уже в 08:50 он сообщил, что в городе была возобновлена работа общественного транспорта.

Обстрелы Херсона

Стоит заметить, что украинский город Херсон находится под постоянными российскими обстрелами. В частности, 27 марта под обстрел попала центральная часть Херсона, что также привело к отключению электроэнергии.

В тот же день под обстрел попала бригада "скорой". Оккупанты обстреляли медиков во время эвакуации 59-летнего мужчины, который получил взрывную травму, контузию и ранение живота.

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