Часть Херсона без света и воды, из-за обстрелов есть пострадавшие

Российские оккупанты утром 31 декабря обстреляли Херсон. Часть города осталась без света и воды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram и Херсонскую ОВА.
Проблемы с водо- и электроснабжением возникли в микрорайоне Корабел, который часто обстреливают российские захватчики. Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет в дома.
До завершения аварийных работ вода будет подаваться по графику: с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.
Из-за утренних обстрелов Херсона три человека получили ранения. Во время атаки люди находились возле магазина.
ОВА отмечает, что 52-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. У него взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, контузия, осколочное ранение грудной клетки. Ранения средней тяжести также получили 55-летний мужчина и 71-летняя женщина. Их госпитализировали.
Ситуация в Херсоне и области
Напомним, что осенью прошлого года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.
Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.
Так, за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел Херсонской области. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.