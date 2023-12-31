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Часть Херсона без света и воды, из-за обстрелов есть пострадавшие

Фото: часть Херсона осталась без света и воды (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 31 декабря обстреляли Херсон. Часть города осталась без света и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram и Херсонскую ОВА.

Проблемы с водо- и электроснабжением возникли в микрорайоне Корабел, который часто обстреливают российские захватчики. Энергетики уже работают, чтобы вернуть свет в дома.

До завершения аварийных работ вода будет подаваться по графику: с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00.

Из-за утренних обстрелов Херсона три человека получили ранения. Во время атаки люди находились возле магазина.

ОВА отмечает, что 52-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. У него взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, контузия, осколочное ранение грудной клетки. Ранения средней тяжести также получили 55-летний мужчина и 71-летняя женщина. Их госпитализировали.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью прошлого года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

Так, за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел Херсонской области. В результате атак есть погибшие и пострадавшие.

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