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Россияне обстреляли жилой дом в Херсоне, есть жертва

Суббота 30 декабря 2023 19:30
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Россияне обстреляли жилой дом в Херсоне, есть жертва Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли жилой дом в Херсоне, после чего произошел пожар. В результате атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram и начальника Херсонской МВА Романа Мрочко в Telegram.

"Вечером российская армия обстреляла жилой дом в Херсоне. Известно об одном погибшем человеке в результате вражеского удара", - сообщил Прокудин.

В свою очередь Мрочко заявил, что обстрел произошел в Корабельном районе Херсона.

"В результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе загорелся дом. Известно об одном погибшем на месте пожара", - добавил он.

Обстрел херсонского вокзала

26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний сотрудник полиции Кировоградской области. Также в результате обстрела получили ранения двое сотрудников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, и двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин позже показал видео, а также фотографии последствий российского террористического удара.

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