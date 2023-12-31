Частина Херсона без світла та води, через обстріли є постраждалі

Проблеми зі водо- та електропостачанням виникли у мікрорайоні Корабел, який часто обстрілюють російські загарбники. Енергетики вже працюють, аби повернути світло у будинки.

До завершення аварійних робіт вода подаватиметься за графіком: з 8:00 до 10:00 і з 17:00 до 19:00.

Через ранкові обстріли Херсона троє осіб отримали поранення. Під час атаки люди перебували біля магазину.

ОВА зазначає, що 52-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. У нього вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія, осколкове поранення грудної клітини. Поранення середньої тяжкості також отримали 55-річний чоловік і 71-річна жінка. Їх госпіталізували.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени минулого року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, за минулу добу противник здійснив 71 обстріл Херсонської області. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.