Часть денежной помощи для украинцев будет аннулирована в конце июня: что нужно знать

Срок использования средств программы "Зимняя 1000" истекает 30 июня. Неиспользованный остаток в июле будет автоматически возвращен в государственный бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії".

Что нужно сделать

Если на карте еще остались средства "Зимней 1000" - их необходимо потратить до 30 июня включительно. После этой даты остаток вернется в государственный бюджет и воспользоваться им будет невозможно.

На что можно потратить

Средства национального кэшбэка принимаются по следующим категориям:

оплата коммунальных услуг;

лекарства украинского производства;

книги от украинских издательств;

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продукты и товары от украинских производителей;

почтовые услуги;

поддержка Сил обороны Украины.

Проверить остаток можно в приложении или на сайте программы.