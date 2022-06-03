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У Конотопі заборонили вмикати російську музику в публічних місцях

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Україна, П'ятниця 03 червня 2022 17:57
У Конотопі заборонили вмикати російську музику в публічних місцях Фото: Конотоп (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Конотопська міька рада (Сумська область) ухвалила рішення про заборону російської музики в публічних місцях. Тепер вмикати російський контент в громадському транспорті, в магазині, на ринку, кафе, ресторані та інших публічних місцях у Конотопі заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Конотопа Артема Сменіхіна.

"Від сьогодні, рішенням виконкому Конотопської міськради, заборонено трансляцію і публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території нашої громади", - написав Семеніхін.

Нагадаємо, нардепи запропонували заборонити на території України публічні виконання, показ, демонстрацію і публічне сповіщення фонограм, відеограм і музичних кліпів, у яких громадяни РФ виконують пісні з текстом.

Також в Україні хочуть заборонити публічне відтворення пісень російських артистів, проте для деяких виконавців, громадян країни-агресора, зроблять винятки.

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Конотоп
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