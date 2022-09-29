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Часть ядерного оружия РФ может находиться в Крыму и в Калининграде, - эксперт

Фото: ядерное оружие России может находиться в Крыму и в Калининграде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова

Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму под Феодосией, где с 2015 года восстанавливали хранилище, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ядерная угроза Кремля. Как далеко зайдет Путин в шантаже Украины и Запада".

По словам Мусиенко, ядерное оружие предположительно хранится в Крыму, на урочище "Феодосия 13". Это хранилище, которое было построено в 50-х годах. Когда Украина отдала России свои запасы вооружения, его забросили. В 2015 году, через год после оккупации Крыма, РФ начала восстанавливать хранилище.

Еще одно место, где Россия может хранить свое оружие - Калининград, находящийся уже не просто близко к Евросоюзу, а в самом его тылу.

"Там есть ракеты "Искандер". И там Россия объявляла, что будет хранить ядерные боеприпасы. В мае этого года в Калининграде проходили учения по моделированию нанесения ядерных тактичных ударов с Калининграда и области. То есть об этом Европе известно, они также ведут постоянное наблюдение", - говорит Мусиенко.

Напомним, российский президент Владимир Путин 21 сентября отдал приказ о первой мобилизации России со времен Второй мировой войны и поддержал план по аннексии территории Украины, предупредив Запад, что он не блефует, когда говорит, что готов применить ядерное оружие.

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Ядерное оружие