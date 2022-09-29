Частина ядерної зброї РФ може перебувати в Криму та Калінінграді, - експерт

Росія могла розмістити ядерну зброю у Криму під Феодосією, де з 2015 року відновлювали сховище, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Ядерна загроза Кремля. Як далеко зайде Путін у шантажі України та Заходу ".

За словами Мусієнка, ядерна зброя, ймовірно, зберігається в Криму, на урочищі "Феодосія 13". Це сховище, яке було збудовано у 50-х роках. Коли Україна віддала Росії свої запаси озброєння, його закинули. 2015 року, через рік після окупації Криму, РФ почала відновлювати сховище.

Ще одне місце, де Росія може зберігати свою зброю - Калінінград, що вже не просто близько до Євросоюзу, а в самому його тилу.

Там є ракети "Іскандер". І там Росія оголошувала, що зберігатиме ядерні боєприпаси. У травні цього року в Калінінграді проходили навчання з моделювання завдання ядерних тактичних ударів з Калінінграда та області. Тобто про це Європі відомо, вони також ведуть постійне спостереження", - каже Мусієнко.