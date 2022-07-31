У частині шкіл Сумської області не відновлять очне навчання, - ОВА

"Вже є рішення, що в 25-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором у нас не буде відновлено навчання оффлайн. Буде організовано навчання в онлайн-режимі", - підкреслив голова ОВА.

За його словами, з 375 шкіл Сумської області очне навчання планують відновити 223. Зараз відповідні органи проводять там перевірки.

"За результатами цих перевірок не у всіх 223 закладах ми зможемо відновити навчання, тому що не скрізь є поруч об'єкти укриття або бомбосховища. Також проводиться опитування батьків - чи згодні вони, щоб їхні діти пішли в школу з 1 вересня", - розповів Живицький.