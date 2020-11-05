Частина суддів КСУ не буде брати участь у засіданнях до нормалізації там ситуації, - джерело

Судді Конституційного суду України (КСУ), які голосували проти резонансного рішення по антикорупційному законодавству, тимчасово не будуть брати участь у роботі суду через публікації в ЗМІ проектів його рішень.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в суді.

За словами співрозмовника агентства, в четвер на початку пленарного засідання КС, на якому розглядалося "земельне" питання, частина суддів заявили, що вважають неприпустимим публікації в ЗМІ проектів рішень КС.

"Тому до нормалізації ситуації навколо КС легітимним способом (судді - ред.) вважають неможливим розгляд окремих питань конституційних проваджень і тимчасово не будуть брати участь у засіданнях КС", - зазначило джерело.

За інформацією РБК-Україна, відмовилися брати участь у роботі КС такі судді:

Сергій Головатий

Олег Первомайський

Віктор Колесник

Василь Лемак.

Раніше повідомлялося, що посли країн Великої сімки засудили рішення Конституційного суду України, який скасував перевірку електронного декларування. При цьому посли відзначили, що Україна вже досягла значного прогресу і "не повинна повертатися в минуле".

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті нібито не без зовнішнього втручання. У будь-якому разі українська влада знайде вихід з цієї ситуації.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що рішення Конституційного суду України щодо декларування створює проблеми у відносинах з міжнародними партнерами.