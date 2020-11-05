ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Частина суддів КСУ не буде брати участь у засіданнях до нормалізації там ситуації, - джерело

Автор: РБК-Україна

Судді Конституційного суду України (КСУ), які голосували проти резонансного рішення по антикорупційному законодавству, тимчасово не будуть брати участь у роботі суду через публікації в ЗМІ проектів його рішень.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в суді.

За словами співрозмовника агентства, в четвер на початку пленарного засідання КС, на якому розглядалося "земельне" питання, частина суддів заявили, що вважають неприпустимим публікації в ЗМІ проектів рішень КС.

"Тому до нормалізації ситуації навколо КС легітимним способом (судді - ред.) вважають неможливим розгляд окремих питань конституційних проваджень і тимчасово не будуть брати участь у засіданнях КС", - зазначило джерело.

Популярні новини

За інформацією РБК-Україна, відмовилися брати участь у роботі КС такі судді:

  • Сергій Головатий
  • Олег Первомайський
  • Віктор Колесник
  • Василь Лемак.

Раніше повідомлялося, що посли країн Великої сімки засудили рішення Конституційного суду України, який скасував перевірку електронного декларування. При цьому посли відзначили, що Україна вже досягла значного прогресу і "не повинна повертатися в минуле".

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті нібито не без зовнішнього втручання. У будь-якому разі українська влада знайде вихід з цієї ситуації.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що рішення Конституційного суду України щодо декларування створює проблеми у відносинах з міжнародними партнерами.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Конституционный суд УкраиныСудНАБУ