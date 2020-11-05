Частина суддів КСУ не буде брати участь у засіданнях до нормалізації там ситуації, - джерело

Судді Конституційного суду України (КСУ), які голосували проти резонансного рішення по антикорупційному законодавству, тимчасово не будуть брати участь у роботі суду через публікації в ЗМІ проектів його рішень.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в суді.
За словами співрозмовника агентства, в четвер на початку пленарного засідання КС, на якому розглядалося "земельне" питання, частина суддів заявили, що вважають неприпустимим публікації в ЗМІ проектів рішень КС.
"Тому до нормалізації ситуації навколо КС легітимним способом (судді - ред.) вважають неможливим розгляд окремих питань конституційних проваджень і тимчасово не будуть брати участь у засіданнях КС", - зазначило джерело.
За інформацією РБК-Україна, відмовилися брати участь у роботі КС такі судді:
Раніше повідомлялося, що посли країн Великої сімки засудили рішення Конституційного суду України, який скасував перевірку електронного декларування. При цьому посли відзначили, що Україна вже досягла значного прогресу і "не повинна повертатися в минуле".
Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що скандальні рішення Конституційного суду щодо декларування були прийняті нібито не без зовнішнього втручання. У будь-якому разі українська влада знайде вихід з цієї ситуації.
Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що рішення Конституційного суду України щодо декларування створює проблеми у відносинах з міжнародними партнерами.