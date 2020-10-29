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Посли G7 засудили рішення КСУ по декларуванню

Четвер 29 жовтня 2020 16:05
Посли G7 засудили рішення КСУ по декларуванню
Фото: прапори країн G7 (flickr.com/Lajos Antal)
Автор: РБК-Україна

Посли країн Великої сімки засудили рішення Конституційного суду України, який скасував перевірку електронного декларування. При цьому посли відзначили, що Україна вже досягла значного прогресу і "не повинна повертатися в минуле".

Про це йдеться в заяві послів в Twitter.

"Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, які відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення процвітаючої та демократичної України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив РБК-Україна, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що рішення Конституційного суду України декларуванню створює проблеми у відносинах з міжнародними партнерами.

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