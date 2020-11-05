Часть судей КСУ не будет участвовать в заседаниях до нормализации там ситуации, - источник

Судьи Конституционного суда Украины, (КСУ) которые голосовали против резонансного решения по антикоррупционному законодательству, временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в суде.

По словам собеседника агентства, в четверг в начале пленарного заседания КС, на котором рассматривался "земельный" вопрос, часть судей заявили, что считают недопустимым публикацию в СМИ проектов решений КС.

"Поэтому до нормализации ситуации вокруг КС легитимным способом (судьи - ред.) считают невозможным рассмотрение отдельных вопросов конституционных производств и временно не будут участвовать в заседаниях КС", - отметил источник.

По информации РБК-Украина, отказались участвовать в работе КС следующие судьи:

Сергей Головатий

Олег Первомайский

Виктор Колесник

Василий Лемак.

Ранее сообщалось, что послы стран Большой семерки осудили решение Конституционного суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования. При этом послы отметили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что скандальные решения Конституционного суда относительно декларирования были приняты якобы не без внешнего вмешательства. В любом случае украинская власть найдет выход из этой ситуации.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что решение Конституционного суда Украины по декларированию создает проблемы в отношениях с международными партнерами.