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У КМДА розповіли, чи виростуть тарифи на воду в столиці

Київ, П'ятниця 07 серпня 2020 15:17
У КМДА розповіли, чи виростуть тарифи на воду в столиці
Фото: вода (pixabay)
Автор: РБК-Україна

У КМДА нагадали про звернення "Київводоканалу" з цього приводу

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв розповів, чи виростуть тарифи на воду у столиці. За його словами, вартість холодної води та водовідведення поки не зростатиме.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Він зазначив, що місто не планує погоджувати зміну тарифу в бік збільшення.

"Це позиція міста. Ми знаємо про звернення "Київводоканалу" з цього приводу. Але переконані, коли є економічні наслідки пандемії, і людям дуже важко матеріально, підвищувати тариф не можна", - сказав замглави КМДА.

На його думку, необхідно знайти внутрішні резерви на підприємстві.

"Треба активізувати роботу, знайти внутрішні резерви на підприємстві. Адже ми всі працюємо в складних нинішніх умовах боротьби з вірусом, який вплинув на усі сфери життя, тож мусимо знаходити вихід з таких ситуацій", - сказав Пантелеєв.

Як писало РБК-Україна, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у лютому схвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для 43 підприємств по всій Україні.

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