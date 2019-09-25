Частина Києва залишилася без водопостачання через аварію

Ремонтні роботи для відновлення водопостачання повинні зайняти добу
У Києві сталося пошкодження мережі Київводоканалу, з-за чого без водопостачання залишилися мешканці вулиць 11. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Киевводоканала.
Повідомляється, що на даний момент ремонтна бригада займається ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний термін проведення ремонтних робіт - одні добу. Водопостачання відсутнє за такими адресами:
В минулий раз проблеми з водопостачанням у Києві були 11 вересня. Тоді в результаті аварія мережі Київводоканалу частина міста по вулицях Володимира Маяковського, Мальовнича, Академіка Кіпріанова та Чоколівського залишилася без води.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Київобленерго попередили про припинення електропостачання в Київській області. Зокрема, повідомляється, що до 25 вересня повинні відключити від живлення 21 абонента-боржника в різних районах області.