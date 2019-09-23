У Київській області повідомили про масове відключення світла

Ілюстративне фото (pixnio.com)

Електрику відключать у восьми районах області

В Київобленерго попередили про припинення електропостачання 21 значущого об'єкту Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

Електрику відключать у восьми районах Київської області за борги.

"Київобленерго як оператор системи розподілу Київщини зобов'язаний виконати вимогу постачальника і протягом 23 - 25 вересня відключити від живлення 21 абонента-боржника в різних районах області", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що компанія-постачальник Київська обласна енергопостачальна компанія направила в Київобленерго заявки на відключення соціально значущих організацій, установ і підприємств. Серед них - водоканали, житлово-комунальні господарства та медичні установи.

В Київобленерго наголошують, що згідно закону зобов'язані виконати відповідні заявки.

Повідомляється, що в Білоцерківському районі відключать від електрики ПП "Онікс-2000", в Бориспільському - КП "Житлове ремонтно-експлуатаційне управління" і Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Щасливе - ЛУ 14", в Бородянському - ЖБК "Бригантина - 2", у Броварському - КП "Броваритепловодоенергія", Садівниче товариство "Обслуговуючий кооператив "Десна-1", Садівниче товариство "Обслуговуючий кооператив "Десна-2", КНП "Броварська БКЛ" БРР і СМР, Броварський районний будинок культури, КП "Житлово-експлуатаційна контора - 4", Гуртожиток будинкоуправління №1 Київського квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України.

У Васильківському районі без світла залишиться гуртожиток Крушинської сільської ради, у Вишгородському - КП Новопетрівської сільської ради "Новопетрівський медичний консультативно-діагностичний центр", ТОВ "Комплекс Агромарс", в Києво-Святошинському - КП "Боярка-водоканал", ТОВ "ЖЕО "Софія Київська", ТОВ "Керуюча компанія "Комфорт сервіс НТ", ТОВ "Софія Буд Груп", ТОВ "ЖЕК Перший Парковий", ТОВ "Еркер" і в Фастівському районі відключать від світла КП Фастівської міської ради "Фастівводоканал".

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський вважає, що ціна на електроенергію в Україні повинна бути знижена. Так, Коломойський заявив, що задоволений запуском нового ринку електроенергії в Україні. Олігарх додав, що зараз ціна на електроенергію є штучно завищеною.

Також РБК-Україна повідомляло, що представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявляв, що ціну на електроенергію для непобутових споживачів можна знизити на 20%. Герус зазначив, що команда президента розробила проекти рішень, які дозволять припинити зростання цін на електроенергію.