Частина Києва залишилася без водопостачання через аварію

Ілюстративне фото (novosti-n.org)

Ремонтні роботи для відновлення водопостачання повинні зайняти добу

У Києві сталося пошкодження мережі Київводоканалу, з-за чого без водопостачання залишилися мешканці вулиць 11. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Киевводоканала.

Повідомляється, що на даний момент ремонтна бригада займається ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний термін проведення ремонтних робіт - одні добу. Водопостачання відсутнє за такими адресами:

вул. Борщагівська, 16;

пер. Політехнічний, 5;

Спортивна площа, 1;

вул. Весняна, 35-41, 42-66;

вул. Квітки-Основ'яненка, 38, 39, 39А, 41;

вул. Тираспольська, 43, 43Б;

вул. Володимира Сальського, 43;

вул. Ярослава Івашкевича, 5, 6;

вул. Вернадського, 25В;

вул. Володимира Покотило, 5А;

вул. Пост-Волинська, 2/103.

В минулий раз проблеми з водопостачанням у Києві були 11 вересня. Тоді в результаті аварія мережі Київводоканалу частина міста по вулицях Володимира Маяковського, Мальовнича, Академіка Кіпріанова та Чоколівського залишилася без води.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Київобленерго попередили про припинення електропостачання в Київській області. Зокрема, повідомляється, що до 25 вересня повинні відключити від живлення 21 абонента-боржника в різних районах області.