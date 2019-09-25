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Часть Киева осталась без водоснабжения из-за аварии

Новости » Общество    25.09.2019 - 20:19
Часть Киева осталась без водоснабжения из-за аварии
Иллюстративное фото (novosti-n.org)

Ремонтные работы для возобновления водоснабжения должны занять сутки

В Киеве произошло повреждение сети Киевводоканала, из-за чего без водоснабжения остались жители 11 улиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

Сообщается, что на данный момент ремонтная бригада занимается ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок проведения ремонтных работ - одни сутки. Водоснабжение отсутствует по таким адресам:

  • ул. Борщаговская, 16;
  • пер. Политехнический, 5;
  • Спортивная площадь, 1;
  • ул. Весенняя, 35-41, 42-66;
  • ул. Квитки-Основьяненко, 38, 39, 39А, 41;
  • ул. Тираспольская, 43, 43Б;
  • ул. Владимира Сальского, 43;
  • ул. Ярослава Ивашкевича, 5, 6;
  • ул. Автозаводская, 25В;
  • ул. Владимира Покотило, 5А;
  • ул. Пост-Волынская, 2/103.

Часть Киева осталась без водоснабжения из-за аварии

В прошлый раз проблемы с водоснабжением в Киеве были 11 сентября. Тогда в результате авария сети Киевводоканала часть города по улицам Владимира Маяковского, Живописная, Академика Киприанова и Чоколовского осталась без воды.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевоблэнерго предупредили о прекращении электроснабжения в Киевской области. В частности, сообщается, что до 25 сентября должны отключить от питания 21 абонента-должника в различных районах области.

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