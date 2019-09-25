Часть Киева осталась без водоснабжения из-за аварии

Ремонтные работы для возобновления водоснабжения должны занять сутки
В Киеве произошло повреждение сети Киевводоканала, из-за чего без водоснабжения остались жители 11 улиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.
Сообщается, что на данный момент ремонтная бригада занимается ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок проведения ремонтных работ - одни сутки. Водоснабжение отсутствует по таким адресам:
В прошлый раз проблемы с водоснабжением в Киеве были 11 сентября. Тогда в результате авария сети Киевводоканала часть города по улицам Владимира Маяковского, Живописная, Академика Киприанова и Чоколовского осталась без воды.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевоблэнерго предупредили о прекращении электроснабжения в Киевской области. В частности, сообщается, что до 25 сентября должны отключить от питания 21 абонента-должника в различных районах области.