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Частина електорату Вакарчука може перейти до Зеленського, - політолог

Новини » Вибори 2019    29.01.2019 - 11:38
Частина електорату Вакарчука може перейти до Зеленського, - політолог
Володимир Зеленський та Святослав Вакарчук (колаж РБК-Україна)

Експерт вважає, що у Зеленського є шанси перемогти на президентських виборах

Після відмови співака Святослава Вакарчука від участі у виборах президента, частина його електорату може перетекти до Володимира Зеленського, який вже подав документи в Центральну виборчу комісію для участі в гонці. Про це заявив політолог Петро Олещук, повідомляє РБК-Україна.

"Важко сказати, до кого може перетікати електорат Вакарчука. Тим більше що сам Вакарчук поки що не заявив, кого він може підтримати на виборах. Але якась частина, я думаю, може перейти до Зеленського", – сказав він.

За словами політолога, на відміну від Вакарчука, який довго вагався з рішенням щодо походу в політику, Зеленський оголосив про свої наміри брати участь у виборах президента в новорічну ніч. І це сприяло зростанню рейтингів.

Також, на думку експерта, популярності керівника "Кварталу 95" сприяла дискредитаційна кампанія проти нього.

"До цього значна частина виборців твердо не вірили в те, що Зеленський буде балотуватися. І, я думаю, що йому допомогла дискредитационная кампанія, яку проти нього розгорнули в ЗМІ", - сказав він.

Олещук впевнений, що ця дискредитація, швидше, зіграла на руку Зеленському, тому що дозволила потрапити в інформаційні стрічки, бути постійно в заголовках.

У той же час експерт вважає, що у Зеленського є шанси перемогти в президентських виборах.

"Шанси пройти в другий тур є. А якщо є шанси пройти в другий тур, то є шанси перемогти в ньому. Але відносний або абсолютний успіх Зеленського буде залежати, в першу чергу, від явки виборців, від здатності мобілізувати свій електорат і привести його на виборчі дільниці", – заявив він.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вже отримала документи від 41 особи для реєстрації кандидатами на пост президента на виборах-2019.

Вакарчук заявив, що не планує підтримувати когось із кандидатів у президенти До охорони порядку на виборах залучать близько 60 тис. поліцейських
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