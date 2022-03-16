Частина Чернігівської області залишилася без електроенергії. Проблему усувають, - ОВА

"Сьогодні в Чернігові та багато де в області відсутнє електропостачання. Відповідні служби розуміють проблематику і працюють над усуненням", - зазначив голова області.

Чаус додав, що не може розголошувати деталі та причини знеструмлення області, оскільки ворожі сили можуть використати інформацію для нанесення артударів.

Він також закликав жителів Чернігівської області недовіряти панічним повідомленням, що поширюють в мережі. За його словами, це інформаційні атаки РФ.

"Наші Збройні Сили потужні і наносять щогодини потужних ударів силам російського супротивника. Це - чиста правда. Росіянам зараз невесело біля Чернігова та інших населених пунктів області", - заявив Чаус.