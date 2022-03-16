Часть Черниговской области осталась без электроэнергии. Проблему устраняют, - ОВА

"Сегодня в Чернигове и много где в области отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы понимают проблематику и работают над устранением", - отметил глава области.

Чаус добавил, что не может разглашать детали и причины обесточивания области, поскольку вражеские силы могут использовать информацию для нанесения артударов.

Он также призвал жителей Черниговской области не доверять паническим сообщением, что распространяют в сети. По его словам, это информационные атаки РФ.

"Наши Вооруженные силы мощные и наносят ежечасно мощные удары силам российского противника. Это - чистая правда. Россиянам сейчас невесело возле Чернигова и других населенных пунктов области", - заявил Чаус.