Часть Черниговской области осталась без электроэнергии. Проблему устраняют, - ОВА

Часть населенных пунктов Черниговской области в среду, 16 марта, осталась без электроэнергии. Эту проблему уже решают специальные службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Сегодня в Чернигове и много где в области отсутствует электроснабжение. Соответствующие службы понимают проблематику и работают над устранением", - отметил глава области.
Чаус добавил, что не может разглашать детали и причины обесточивания области, поскольку вражеские силы могут использовать информацию для нанесения артударов.
Он также призвал жителей Черниговской области не доверять паническим сообщением, что распространяют в сети. По его словам, это информационные атаки РФ.
"Наши Вооруженные силы мощные и наносят ежечасно мощные удары силам российского противника. Это - чистая правда. Россиянам сейчас невесело возле Чернигова и других населенных пунктов области", - заявил Чаус.
Напомним, что в Сумской области обесточены некоторые населенные пункты. Речь идет о Конотопском и Шосткинском районах.
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