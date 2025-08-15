"Время завершать войну". Зеленский назвал ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина

По словам Зеленского, он провел Ставку верховного главнокомандующего. Президент уже ждет доклады разведки об актуальных планах России и ее подготовке к саммиту на Аляске.

"Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время завершать войну, и ответные шаги должны быть сделаны Россией", - отметил президент.

Также он добавил, что в Украине рассчитывают на США и готовы работать максимально продуктивно.

По словам главы государства, на Ставке рассматривали и развитие системы контрактов в Силах обороны. Он заверил, что армия при любых обстоятельствах будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности.

"Приоритет - развитие именно контрактной армии", - уточнил Зеленский.