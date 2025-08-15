RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

"Время завершать войну". Зеленский назвал ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Сегодняшняя встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным должна открыть возможность для реального мира между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам Зеленского, он провел Ставку верховного главнокомандующего. Президент уже ждет доклады разведки об актуальных планах России и ее подготовке к саммиту на Аляске. 

"Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время завершать войну, и ответные шаги должны быть сделаны Россией", - отметил президент. 

Также он добавил, что в Украине рассчитывают на США и готовы работать максимально продуктивно. 

По словам главы государства, на Ставке рассматривали и развитие системы контрактов в Силах обороны. Он заверил, что армия при любых обстоятельствах будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности. 

"Приоритет - развитие именно контрактной армии", - уточнил Зеленский.  

Встреча Трампа и Путина

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на сегодняшний вечер.

Трамп рассказал, что такая встреча является подготовительной. Он хочет согласовать потенциальный трехсторонний саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом, по словам американского лидера, шанс на неудачную встречу - 25%.

Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампМирные переговорыВстреча Трампа и ПутинаВойна в Украине