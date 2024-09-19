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В Украине выдают новые водительские права: чем они отличаются

Киев, Украина, Четверг 19 сентября 2024 14:25
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В Украине выдают новые водительские права: чем они отличаются Фото: Водительское удостоверение (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине начали выдавать водительские права нового образца. Новые бланки имеют защиту из трех букв и шести цифр.

Кому нужно обращаться за новым удостоверением, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на объяснение начальника Главного сервисного центра МВД Николая Рудыка в эфире телемарафона "Единые новости".

В сервисных центрах МВД с 1 августа начали выдавать водительские права нового образца. Обновленный бланк содержит три буквы и шесть цифр защитного элемента. Новая защита направлена на уменьшение количества случаев подделки документов.

"Что касается всех водительских удостоверений, которые выдавались в Украине раньше, они остаются в силе", - пояснил Николай Рудык.

Он отметил, что водительское удостоверение нужно обменивать в следующих случаях:

  • если потеряли свои водительские права;
  • или их украили;
  • истек срок действия;
  • изменились анкетные данные.

Есть несколько способов заказать услугу замены водительского удостоверения:

Изготовленное водительское удостоверение можно получить через доставку по почте. Также можно получить документ в электронной форме.

Для посещения можно выбрать приближенный сервисный центр МВД. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также идентификационный код. Во время военного положения для восстановления удостоверения нет необходимости иметь медицинскую справку.

Напомним, мы писали, что в Украине начали выдавать обновленные бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта. У них будут дополнительные элементы защиты.

Также сообщалось, что украинские мужчины, находящиеся за границей, не смогут получить водительские права, если не обновили военно-учетные данные.

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