В Украине выдают новые водительские права: чем они отличаются
В Украине начали выдавать водительские права нового образца. Новые бланки имеют защиту из трех букв и шести цифр.
Кому нужно обращаться за новым удостоверением, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на объяснение начальника Главного сервисного центра МВД Николая Рудыка в эфире телемарафона "Единые новости".
В сервисных центрах МВД с 1 августа начали выдавать водительские права нового образца. Обновленный бланк содержит три буквы и шесть цифр защитного элемента. Новая защита направлена на уменьшение количества случаев подделки документов.
"Что касается всех водительских удостоверений, которые выдавались в Украине раньше, они остаются в силе", - пояснил Николай Рудык.
Он отметил, что водительское удостоверение нужно обменивать в следующих случаях:
- если потеряли свои водительские права;
- или их украили;
- истек срок действия;
- изменились анкетные данные.
Есть несколько способов заказать услугу замены водительского удостоверения:
- с помощью мобильного приложения "Дія";
- электронного "кабинета водителя";
- во время визита в территориальный сервисный центр МВД.
Изготовленное водительское удостоверение можно получить через доставку по почте. Также можно получить документ в электронной форме.
Для посещения можно выбрать приближенный сервисный центр МВД. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также идентификационный код. Во время военного положения для восстановления удостоверения нет необходимости иметь медицинскую справку.
Напомним, мы писали, что в Украине начали выдавать обновленные бланки водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта. У них будут дополнительные элементы защиты.
Также сообщалось, что украинские мужчины, находящиеся за границей, не смогут получить водительские права, если не обновили военно-учетные данные.
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