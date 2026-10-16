ua en ru
Пт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Время на исходе. В Конгрессе США призвали Трампа ввести "адские санкции" Грэма против России

02:30 16.10.2026 Пт
3 мин
aimg Эдуард Ткач
Время на исходе. В Конгрессе США призвали Трампа ввести "адские санкции" Грэма против России Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В четверг 15 октября 22 конгрессмена США призвали президента Дональда Трампа ввести пакет "адских санкций" покойного сенатора Линдси Грэма против России и Ирана. До принятия решения фактически осталось несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкла Маккола.

Согласно заявлению, документ подписали 22 конгрессмена. В своем обращении они подчеркнули, что в связи с тем, что Россия готовится начать пятую зимнюю кампанию против Украины, у США есть возможность активизировать мирные усилия, оказав максимальное давление на диктатора РФ Владимира Путина, а также "правительства и сети", которые финансируют его войну.

"Мы пишем, чтобы поблагодарить вас за подписание закона Грэма о санкциях против России и Ирана от 2026 года и настоятельно призываем к его полному и добросовестному выполнению к первому сроку - 18 октября. Использование предусмотренных в этом законе инструментов экономического давления будет иметь решающее значение для того, чтобы заставить Путина серьезно отнестись к мирным переговорам", - говорится в заявлении.

Отметим, что 18 октября - это дедлайн, к которому Трамп должен либо ввести санкции, либо письменно обосновать Конгрессу, почему он этого пока что делать не будет.

Возвращаясь к заявлению конгрессменов, они призвали Трампа:

  • в полной мере обеспечить соблюдение обязательных санкций в отношении российских чиновников, олигархов, банков, государственных предприятий и иностранных организаций, помогающих России обходить существующие ограничения;
  • ввести вторичные пошлины на крупных покупателей российской энергоносительной продукции, направленные на сокращение доходов от продажи нефти и газа, которые продолжают финансировать войну России (основные покупатели Индия и Китай);
  • усилить борьбу с уклонением от санкций , в том числе со стороны иностранных финансовых учреждений, операторов теневого флота и посредников, содействующих российским энергетическим операциям.
  • защитить союзников США, применяя исключения и корректировку тарифов к странам, активно снижающим свою зависимость от российских энергоносителей;
  • укрепить парламентский контроль, предоставив подробную информацию о реализации санкций, обоснование тарифов и измеримые показатели для оценки их эффективности.

Таким образом, конгрессмены потребовали до 18 октября сообщить, какие санкции и пошлины будут введены, планируются ли отсрочки или отмена отдельных мер и как администрация оценит их эффективность.

Кроме того, законодатели выразили обеспокоенность по поводу дизельной сделки США и России и настоятельно призвали отозвать лицензию, выданную американским Минфином.

Санкции Грэма

Напомним, в ночь на 19 сентября президент США Дональд Трамп официально подписал закон о санкциях Линдси Грэма против России. После этого президент Украины Владимир Зеленский выразил Трампу благодарность за этот шаг.

Подробнее о том, что предусматривает пакет санкций Грэма - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня
Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло