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Россия захочет реванша. Буданов рассказал, сколько у Украины времени, чтобы подготовиться

Украина, Пятница 01 сентября 2023 11:06
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Россия захочет реванша. Буданов рассказал, сколько у Украины времени, чтобы подготовиться Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Даже после победы Украины в войне Россия захочет реванша. У Украины есть минимум 10 лет на подготовку, именно столько нужно Кремлю, чтобы восстановиться в военном плане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГУР Кирилла Буданова в интервью Наталии Мосийчук.

"Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить", - отметил он.

Буданов заверил, что у Украины точно будут 10 лет и если удастся другими путями после победы Украины влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, будет гораздо больше.

"Но минимально 10 лет у нас будет", - спрогнозировал он.

Буданов о войне в Украине

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов прогнозировал, что война завершится до смерти российского диктатора Владимира Путина, который, по его данным, серьезно болен. Кроме того, ранее в интервью РБК-Украина в прошлом году он высказал мнение, что война в Украине закончится в 2023 году выходом на границы 1991 года. При этом, по его словам, "на победе все это не остановится, нам предстоит довольно сложный этап".

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Война в Украине Кирилл Буданов
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