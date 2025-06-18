"Время вернуть Иран": сын свергнутого монарха призвал к восстанию
Изгнанный сын свергнутого монарха Ирана Реза Пехлеви призвал к восстанию иранского народа на фоне продолжающегося противостояния страны с Израилем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Исламской Республике наступил конец, и она рушится", - сказал сын последнего шаха Ирана и наследный принц, который уже давно выступает за свержение режима аятолл.
Он считает, что Иран нуждается во всеобщем восстании, чтобы "навсегда положить конец этому коллективному кошмару".
"Сейчас самое время восстать. Время вернуть Иран. Мы все вместе. Не беспокойтесь о том, что будет после падения Исламской республики. Иран не вступит в период нестабильности или гражданской войны", - отметил он.
Примечательно, что в последние годы Пехлеви укрепил свои связи с Израилем. Он неоднократно поддерживал действия Еврейского Государства.
Его отец, покойный шах Ирана, тоже имел теплые связи с Израилем до того, как был свергнут в 1979 году.
Противостояние между Израилем и Ираном
Израиль в ночь на 13 июня в рамках операции "Львиный народ" нанес удары по иранским военным и ядерным объектам. Среди пораженных целей были ядерне объекты в районе Натанза и Фордо.
Целью атак израильтян являлось выведение из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.
Иран в ответ начал запускать ракеты и дроны в сторону Израиля. Во время одной из атак погибли 12 человек, еще около 400 получили ранения.
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