Сработали на отлично. Системы ПВО NASAMS перехватили 100% российских ракет, - Пентагон

Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые США передали Украине, перехватили 100% ракет, направленных по территории нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что переданные Украине системы ПВО были вполне эффективны для перехвата вражеских ракет.

Отмечается, что комментарий был сделан после падения ракеты в Польше.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что удар, вероятно, был нанесен украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты территории Украины от атак России крылатыми ракетами. Это не было умышленное нападение, и вины Украины в этом нет.

Остин добавил, что США будут работать с Польшей, чтобы собрать больше информации о взрыве.

Напомним, 15 ноября оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами, 75 из них удалось сбить.

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