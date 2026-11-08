Время пришло. Трамп призывает Нетаньяху ускорить реализацию мирного плана по Газе, - Axios

Что известно о разговоре и приостановки плана

По словам источников, помимо Трампа и Нетаньяху участие в разговоре приняли госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Собеседник охарактеризовал этот разговор, инициатором которого выступил Нетаньяху, как конструктивный. В ходе переговоров также обсуждалась война в Иране.

На следующий день после телефонного разговора бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, который является членом Совета мира Трампа, посетил Израиль.

Он встретился с Нетаньяху и его оппонентом Гади Айзенкотом, которому поручено сформировать новое правительство на смену правительству Нетаньяху. Источник сообщил, что Блэр призвал Нетаньяху и других израильских политических лидеров дать плану шанс.

"Реализация будет сложной, но мы считаем, что это хороший план для Израиля. Тем не менее, мы не можем сделать это с одной связанной рукой за спиной. Мы хотим двигаться вперед на основе сотрудничества, и нам необходимо полное взаимодействие и партнерство со стороны израильского правительства", - пояснил американский чиновник.

Axios напомнило, что мирный план предусматривает разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы, а также передачу ответственности за управление анклавом новому палестинскому технократическому правительству. Однако реализация плана была приостановлена на несколько месяцев из-за выборов в Израиле, которые прошли 27 октября.

По информации издания, администрация Трампа не хотела, чтобы реализация этого плана стала политически взрывоопасным вопросом во время избирательной кампании в Израиле.

Как известно, Трамп поддержал Нетаньяху незадолго до выборов. Теперь, когда выборы закончились, президент США хочет продолжить реализацию своего плана по Газе, независимо от того, сформирует ли Нетаньяху новое израильское правительство или же это сделает его оппозиция.

Что еще известно о плане

Отметим, что Израиль и ХАМАС договорились о первом этапа плана Трампа из 20 пунктов еще год назад. Документ привел к прекращению огня в войне в Газе и освобождению последних 20 оставшихся в живых заложников, захваченных во время терактов 7 октября 2023 года.

Совет мира Трампа, который был создал в рамках сделки по Газе, уже несколько месяцев работает над планом его реализации, который включает в себя создание палестинского технократического правительства и Международных сил стабилизации.

В июле прошлого года Совет мира достиг соглашения с ХАМАС по плану из 15 пунктов, направленному на разоружение вооруженных группировок в Газе и передачу гражданского контроля и контроля над безопасностью новому палестинскому технократическому правительству.

С тех пор правительство Нетаньяху в основном отказывалось продвигаться вперед с его реализацией, главным образом по внутриполитическим причинам.

В ходе августовского визита в Израиль советник Трампа и зять Джаред Кушнер заявил Нетаньяху, что ХАМАС впервые согласился разоружиться. Он призвал израильского премьер-министра предпринять шаги для проверки реальности этого обязательства.

Нетаньяху был и остается крайне скептически настроенным в отношении того, что ХАМАС когда-либо демилитаризуется. Он утверждает, что группировка восстанавливается и перевооружается в Газе.

Также Axios пишет, что в течение последних трех месяцев Совет мира Трампа работал с израильским правительством и военными над уточнением деталей плана и решением израильских проблем, связанных с демилитаризацией в Газе.

Американский чиновник заявил, что этот процесс будет постепенным. Реконструкция начнется только после того, как будет подтвержден прогресс в разоружении ХАМАС.

В сентябре на Генассамблее ООН Совет мира Трампа представил шестимесячный план восстановления Газы стоимостью 2,45 млрд долларов.

Представленный проект из 66 пунктов предлагает одну из наиболее полных на сегодняшний день дорожных карт того, как будут выглядеть первые месяцы послевоенного восстановления и управления в Газе.

Однако для того, чтобы план продвинулся вперед, Совету мира необходимо сотрудничество между Израилем и ХАМАСом.

Источник, знакомый с подробностями, сообщил, что администрация Трампа, организация "Board of Peace" и Израиль сходятся во мнении, что этот план остается наилучшим вариантом развития событий и что нет никакой заслуживающей доверия альтернативы.