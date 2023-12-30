Не время для фейерверков. Какие штрафы за использование пиротехники на Новый год

Почему пиротехника под запретом

Звуки и вспышки фейерверков для многих украинцев больше не создают праздничного настроения, вызывают тревогу и ассоциируются с опасностью обстрелов.

Дискуссия по ограничениям использования пиротехники продолжалась в прифронтовых регионах еще до 24 февраля 2022. После начала полномасштабной войны запрет вводили отдельно по областям на период действия военного положения. А 6 ноября 2023 вступил в силу соответствующий закон на государственном уровне.

В пояснительной записке к нему говорилось о вреде для психологического здоровья граждан в военное время, из-за схожести эффектов пиротехники со звуками взрывов ракет или снарядов.

"Актуальными будут контроль и ограничение использования пиротехнических изделий и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий", – говорится в документе.

Также отмечаются факты бесконтрольной продажи, ведь любой мог купить некачественную пиротехнику онлайн и получить травмы различной тяжести в результате ее использования.

Кроме того, запрет на фейерверки обосновывается вредом для окружающей среды и животных. Так, в пояснительной записке к закону приведен пример, когда от фейерверков в 2021 году было зафиксировано море птиц в Ровенской области. Негативным последствием для других животных может быть стресс, увечье, панические атаки и гибель.

Закон является частью выполнения соглашения об ассоциации с ЕС по охране окружающей среды, внедряет необходимую Украине Директиву европейского парламента о регламентировании пиротехники, защищает безопасность и здоровье людей и животных.

Фото: в Украине нельзя продавать и запускать салюты (Getty Images)

Уличные салюты, петарды, фейерверки. Что именно запретили

Закон запрещает продажу, передачу и использование таких видов пиротехнических средств:

фейерверки класса F2 – общего использования во время развлекательных мероприятий на открытом воздухе в условиях ограниченного пространства, имеют низкий уровень опасности и шума. Это салютные установки, петарды (шутихи) .

. фейерверки класса F3 – общего использования на открытом пространстве, имеют средний уровень опасности (д ля запуска на больших открытых площадях ).

). фейерверки F4 – профессионального использования исключительно лицами со специальной подготовкой, имеют высокий уровень опасности.

В то же время закон разрешает продажу или передачу любым способом пиротехники класса Т1 и Р1 (используются для сцены) лицам старше 18 лет. Сценическая пиротехника класса Т2 и Р2 – только людям со специальной подготовкой.

Нормы закона не распространяются на использование пиротехники ВСУ, Нацполиции и аварийно-спасательных служб.

Бенгальские огоньки тоже нельзя зажигать?

Под запрет фейерверков не попали изделия класса F1, имеющие самый низкий уровень опасности и низкий уровень шума. Их можно использовать в помещении. К такой пиротехнике относятся бенгальские огни, фонтаны, фейерверки-свечи, хлопушки и т.д.

При этом продажа пиротехнических средств класса F1 запрещается лицам младше 16 лет.

При использовании разрешенной пиротехники следует соблюдать правила безопасности.

Фото: бенгальские огни не попали под запрет (freepik.com)

Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, поэтому снаряд запрещено направлять в лицо и осветительные приборы. Хлопушки нельзя использовать вблизи открытого огня, свечей, запрещено направлять в лицо, на осветительные приборы.

Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные вещества, поэтому зажигать их лучше только на открытом воздухе или сразу хорошо проветрить помещение.

Штраф до 34 000 грн или тюрьма. Санкции за использование фейерверков

За реализацию и запуск запрещенной пиротехники правонарушителям грозит административная или уголовная ответственность.

Ответственность для продавцов:

Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности (ст. 164 КУоАП) – штраф от 1 тысячи до 2 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 17-34 тыс. грн ) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения правонарушения.

) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения правонарушения. Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств (ст. 195-6 КУоАП) – штраф від 595 до 1020 грн с конфискацией пиротехнических средств.

Для граждан за запуск фейерверков:

Нарушение требований нормативно-правовых актов по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах (ст. 182 КУоАП) – штраф для граждан 85-255 грн : для субъектов хозяйственной деятельности – от 225 до 510 грн .

: для субъектов хозяйственной деятельности – от . Хулиганство (ст. 296 УКУ) – штраф в размере 17-34 тыс. грн или арест сроком до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до пяти лет. Если правонарушение совершено группой лиц – ограничение свободы сроком до 5 лет или лишением свободы сроком до 4 лет.

Свидетелям продажи или использования пиротехнических изделий следует обратиться в полицию по номеру 102.

Фото: фейерверки были частью новогодних праздников до войны (Виталий Носач, РБК-Украина)

Какие еще ограничения будут действовать на Новый год

В Украине продолжается действие военного положения, поэтому во время праздников в городах запрещаются массовые праздничные мероприятия. Также будет действовать комендантский час. Во время него запрещается пребывание на улице, в общественных городах, использование транспорта.

Продолжительность комендантского часа не будут менять даже в новогоднюю ночь. В большинстве областей он начнется с 00:00 и продлится до 05:00. В зависимости от ситуации с безопасностью, в отдельных городах и регионах комендантский час может отличаться. Подробно об этом можно прочесть по ссылке.

В полиции заявили, что будут жестко реагировать на нарушение комендантского часа. В частности, на сообщения о работе развлекательных заведений, кафе и ресторанов. В то же время с пониманием будут относиться к лицам, которые нарушили комендантский час из-за крайней необходимости.