Время больше не на стороне Путина: разведка Эстонии заявила о переломном моменте в войне

Такую оценку дал руководитель Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин. По его словам, в течение ближайших четырех-пяти месяцев Путин может потерять возможность вести переговоры "с позиции силы".

"Время не в пользу России", - заявил Росин.

По словам главы эстонской разведки, в Кремле уже не говорят о "тотальной победе", поскольку российская армия не демонстрирует значительных успехов на поле боя, несмотря на огромные потери.

Он отметил, что Москва теряет больше военных, чем способна набрать. В то же время продвижение российских сил в последнее время практически остановилось.

По данным аналитиков Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за два года до января российские войска продвигались в среднем на 70 метров в день, при этом ежедневно погибало или получало ранения около 1 000 солдат.

Отдельно Росин обратил внимание на роль дронов в войне. По его мнению, именно массовое использование беспилотников с обеих сторон не позволяет проводить масштабные механизированные прорывы на фронте.

В эстонской разведке считают, что для серьезного усиления наступления России Кремлю пришлось бы объявлять новую волну мобилизации. Однако такой шаг может создать риски для внутренней стабильности самой РФ.

"Они (власти РФ - ред.) очень обеспокоены внутренней стабильностью, очень тщательно следят за ней... Это не то решение, которое они приняли бы очень легко", - отметил Росин.

Он напомнил, что предыдущая частичная мобилизация в 2022 году вызвала волну протестов и массовый выезд россиян за границу.

Дополнительное давление на Кремль создают санкции, большие расходы на войну и удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре. По словам Росина, украинские дроны уже нанесли российскому энергетическому сектору ущерб на миллиарды долларов.

Он также отметил, что война все сильнее ощущается и внутри самой России. В частности, после атак дронов на Москву для россиян стало очевидно, что "война приближается, война уже дома".

Отдельной проблемой для Кремля становятся военные, которые возвращаются с фронта. По словам Росина, они привозят с собой насилие, психологические травмы и криминализацию общества. Он добавил, что некоторые из них присоединяются к организованным преступным группировкам.

Несмотря на это, глава эстонской разведки пока не видит признаков масштабного бунта в России из-за жесткого контроля спецслужб. В то же время он предположил, что подобные системы могут выглядеть стабильными только внешне.

"Я действительно не вижу уличной революции в настоящее время, но иногда такие системы очень пустые изнутри, и если что-то случится, это произойдет очень быстро, и мы все будем удивлены", - подытожил он.