Чарльз III офіційно став новим королем Британії

Карла III офіційно оголосила новим королем Сполученого Королівства Рада престолонаслідування.

Відповідну прокламацію підписали у порядку черговості наступним спадкоємцем престолу принцом Вільямом, королевою-консортом Каміллою, головою Ради, прем'єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.

Спадкоємець титулу

73-річний Чарльз став найстарішим монархом на момент початку правління за всю історію Великої Британії. Він отримав титул від своєї матері - королеви Єлизавети II, яка померла у замку Балморал увечері 8 вересня.

Згідно з протоколом, новим сувереном Чарльза офіційно проголосила спеціальна Рада зі вступу на посаду, яка зібралася в лондонському палаці Сент-Джеймс 10 вересня. Коронація монарха пройде згодом.

Новий британський король взяв собі ім'я Чарльз ІІІ. Через те, що Charles - це англійський варіант старонімецького імені Karl, у деяких ЗМІ монарха назвали Карлом III, однак у Британії використовують саме ім'я Charles III.

Його дружина Камілла набула статусу королеви-консорту. А наступним спадкоємцем престолу тепер є син Чарльза – принц Вільям.

Біографія Чарльза III

Чарльз Філіпп Артур Джордж народився 14 листопада 1948 року в королівській династії Віндзорів. Його мати Єлизавета на той момент була принцесою і спадкоємицею престолу Сполученого Королівства, батько - принц Філіп Маунтбеттен, граф Единбурзький. Хлопчик став первістком у пари.

Чарльз з'явився на світ у Букінгемському палаці, на його честь на Трафальгарській площі прогримів 41 залп салюту, а у Вестмінстерському абатстві дзвони пробили 5 тисяч разів.

У віці 3 років Чарльз набув статусу спадкоємця британської корони після того, як його дід Георг VI помер, а Єлизавета II зійшла на престол. Принц був присутній на церемонії коронації своєї матері у 1953 році.

До 8 років Чарльз навчався вдома, а згодом пішов до однієї зі шкіл Лондона, порушивши традицію домашнього навчання королівських спадкоємців.

Вдруге принц відійшов від встановлених правил, вступивши одразу до університету до проходження служби у збройних силах. Вивчав антропологію, археологію, історію, валлійську мову в Кембриджі, і вперше для членів королівської родини отримав університетський ступінь – бакалавра та магістра мистецтв.

Військову службу Чарльз все ж таки пройшов - служив у флоті, був пілотом військового винищувача та вертольота. Отримав звання фельдмаршала.

Чим займався Чарльз до сходження на престол

У 1958 році Чарльзу було надано офіційний титул принца Уельського, графа Честера. З 70-х років XX століття він брав активну участь у суспільному житті Великобританії, виступав у Палаті лордів, відвідував засідання Кабінету міністрів.

За деякими даними, Чарльз висловлював бажання взяти на себе обов'язки генерал-губернатора Австралії, але не знайшов необхідної підтримки у громадськості.

У 1976 році принц створив благодійний фонд The ​​Prince's Trust, а також був попечителем кількох сотень громадських та благодійних організацій. Займався проблемами довкілля, кліматичними змінами. Також цікавився розвитком органічного сільського господарства, вдосконаленням міського середовища.

Чарльз - прихильник течії неоісторизму в архітектурі, що поєднує елементи стилю попередніх епох у сучасних будівлях. Був куратором будівництва експериментального міста Паундбері у Дорчестері.

Британський король захоплюється грою в поло, полюванням, живописом та садівництвом, написав кілька книг.

Особисте життя короля

У 1981 році майбутній король одружився з Діаною Спенсер, у шлюбі з якою у нього народилися сини Вільям і Гаррі. Відносини подружжя були складними, протягом кількох років вони жили окремо, а у 1996 році розлучилися. За рік принцеса Діана загинула в автомобільній катастрофі.

Другою дружиною Чарльза стала Камілла Паркер-Боулз. Їхні стосунки почалися задовго до офіційного шлюбу в 2005 році. Вперше в історії королівської сім'ї весільна церемонія відбулася не в церковному, а лише в цивільному порядку.

Британський монарх має п'ятеро онуків. Від шлюбу сина Вільяма з Кейт Міддлтон - Джордж, Шарлотта та Луї. У другого сина Гаррі та його дружини Меган Маркл двоє дітей – Арчі та Лілібет.

Королівські обов'язки у Великій Британії

Монарх Сполученого Королівства є формальним главою 15 країн Співдружності (Австралія, Антигуа та Барбуда, Багамські Острови, Беліз, Великобританія, Гренада, Канада, Нова Зеландія, Папуа – Нова Гвінея, Сент-Вінсент та Гренадини, Сент-Кіт, Соломонові острови, Тувалу, Ямайка).

У Сполученому Королівстві діє конституційна монархія, де влада короля обмежена. Він має верховні повноваження та залишається політично нейтральним. Монарх виконує більше представницьку та церемоніальну роль.

Формальним обов'язком короля у Великій Британії є право розпуску парламенту та призначення прем'єр-міністрів. Він щорічно бере участь у відкритті парламенту, своїм підписом надає юридичної чинності законам.

Монарх є Верховним головнокомандувачем збройних сил і без його згоди армія не може застосовуватися за межами держави.

Також очолює Співдружність націй - добровільне об'єднання 56 держав, які колись були колоніями Британії.

Поза Великобританією король за поданням прем'єр-міністра кожного королівства призначає генерал-губернатора як свого представника.