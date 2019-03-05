Чалий анонсував запуск спільного з США космічного проекту

Космічний проект України та США запустять найближчим часом

Украина и США в ближайшее время запустят совместный космический проект. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в ближайшее время ожидается запуск совместного космического проекта США и Украины.

"У нас есть с Соединенными Штатами перспективы взаимодействия. Надо быть надежным партнером. Есть вещи, которые были сделаны за последнее время, и они показали результаты", - отметил Чалый.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA заинтересовано в привлечении Украины к проектам по исследованию Луны. Кроме того, Украина и США договорились о подписании межправительственного Соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях.

Отметим, американская разведка считает, что Россия и Китай представляют главную угрозу в сфере безопасности в космосе. Как отмечается в соответствующем докладе, обнародованном в феврале, военные доктрины обеих стран рассматривают космос как важный и современный полигон, на котором могут изучаться методы по ограничению военных возможностей США.