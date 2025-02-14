На ЧАЭС продолжается ликвидация последствий атаки: работают спасатели и экстренные службы

По его словам, сейчас ситуация на ЧАЭС контролируемая, также известно, что пострадавших лиц нет.

Над 4-м энергоблоком продолжается разбор защитного покрытия укрытия для выявления очагов тления. На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы.

Клименко отметил, что, по данным наблюдений, радиационный фон в норме. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений.

"Специалисты ГСЧС проводят постоянные замеры. Информация о последствиях российского удара и оперативной ситуации на ЧАЭС передана в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза в системе механизма гражданской защиты", - сообщил он.

Российский удар дроном по ЧАЭС

Утром пятницы, 14 февраля, президент Владимир Зеленский сообщил о том, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.



"Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - написал Зеленский.

Впоследствии появились первые фото с места событий. На них видно, что дрон пробил крышу саркофага 4-го реактора ЧАЭС.