На ЧАЭС продолжается ликвидация последствий атаки: работают спасатели и экстренные службы

На Чернобыльской АЭС привлечены все необходимые экстренные службы. Сейчас проходит ликвидация последствий атаки российским дроном.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, сейчас ситуация на ЧАЭС контролируемая, также известно, что пострадавших лиц нет.
Над 4-м энергоблоком продолжается разбор защитного покрытия укрытия для выявления очагов тления. На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы.
Клименко отметил, что, по данным наблюдений, радиационный фон в норме. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений.
"Специалисты ГСЧС проводят постоянные замеры. Информация о последствиях российского удара и оперативной ситуации на ЧАЭС передана в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза в системе механизма гражданской защиты", - сообщил он.
Утром пятницы, 14 февраля, президент Владимир Зеленский сообщил о том, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.
"Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - написал Зеленский.
Впоследствии появились первые фото с места событий. На них видно, что дрон пробил крышу саркофага 4-го реактора ЧАЭС.
По данным спасателей, после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС, показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.
Все что известно о ночной атаке - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.