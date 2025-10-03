ua en ru
В Чабанах в ТРЦ "Эпицентр" на выходных пройдет Oktoberfest: анонс

Пятница 03 октября 2025 14:05
В Чабанах в ТРЦ "Эпицентр" на выходных пройдет Oktoberfest: анонс Фото: в Чабанах в ТРЦ "Эпицентр" на выходных пройдет Oktoberfest (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

На выходных, 4-5 октября в Чабанах Киевской области состоится Oktoberfest.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс мероприятия.

"Сцена будет принадлежать лучшим стендаперам - Владимиру Линнику, Кириллу Ганину, Антону Житлову, Рамилю Янгулову и Арсену Пучкову. Они подарят смех до слез и заряд позитива, который будет держать тебя еще долго после фестиваля", - обещают организаторы.

Кроме того, гостей фестиваля ожидают более 200 сортов пенного - от классики Oktoberfest до локальных пивоварен Украины. Вместе с пенным можно будет попробовать гриль-меню, которое просто сносит крышу - шашлыки, баварские колбаски, сочные бургеры, пицца, суши и многое другое.

Почему стоит оставаться до конца фестиваля

В финале посетителей ожидают живые выступления от вокальной школы Анастасии Лухтан Your Voice Studio, которые создадут атмосферу уютной осени с хитами, которые хочется напевать.

Конкурсы, розыгрыши, подарки и море драйва - все, что нужно для идеального уикенда!

Где и когда состоится Oktoberfest

Начало в 15:00, ТРЦ "Эпицентр", Чабаны (Одесское шоссе, 8). Вход свободный - бери друзей и приходи просто кайфовать!

