У Чабанах у ТРЦ "Епіцентр" на вихідних пройде Oktoberfest: анонс

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 14:05 promo
UA EN RU
У Чабанах у ТРЦ "Епіцентр" на вихідних пройде Oktoberfest: анонс Фото: у Чабанах у ТРЦ "Епіцентр" на вихідних пройде Oktoberfest (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

На вихідних, 4-5 жовтня в Чабанах Київської області відбудеться Oktoberfest.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс заходу.

"Сцена належатиме кращим стендаперам - Володимиру Лінніку, Кирилу Ганіну, Антону Житлову, Рамілю Янгулову та Арсену Пучкову. Вони подарують сміх до сліз і заряд позитиву, який триматиме тебе ще довго після фестивалю", - обіцяють організатори.

Крім того, на гостей фестивалю очікують понад 200 сортів пінного - від класики Oktoberfest до локальних броварень України. Разом з пінним можна буде скуштувати гриль-меню, яке просто зносить дах - шашлики, баварські ковбаски, соковиті бургери, піца, суші та багато іншого.

Чому варто залишатись до кінця фестивалю

У фіналі відвідувачів очікують живі виступи від вокальної школи Анастасії Лухтан Your Voice Studio, що створять атмосферу затишної осені з хітами, які хочеться наспівувати.

Конкурси, розіграші, дарунки і море драйву - усе, що потрібно для ідеального вікенду!

Де і коли відбудеться Oktoberfest

Початок о 15:00, ТРЦ "Епіцентр", Чабани (Одеське шосе, 8). Вхід вільний - бери друзів і приходь просто кайфувати!

