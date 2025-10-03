У Чабанах у ТРЦ "Епіцентр" на вихідних пройде Oktoberfest: анонс
На вихідних, 4-5 жовтня в Чабанах Київської області відбудеться Oktoberfest.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонс заходу.
"Сцена належатиме кращим стендаперам - Володимиру Лінніку, Кирилу Ганіну, Антону Житлову, Рамілю Янгулову та Арсену Пучкову. Вони подарують сміх до сліз і заряд позитиву, який триматиме тебе ще довго після фестивалю", - обіцяють організатори.
Крім того, на гостей фестивалю очікують понад 200 сортів пінного - від класики Oktoberfest до локальних броварень України. Разом з пінним можна буде скуштувати гриль-меню, яке просто зносить дах - шашлики, баварські ковбаски, соковиті бургери, піца, суші та багато іншого.
Чому варто залишатись до кінця фестивалю
У фіналі відвідувачів очікують живі виступи від вокальної школи Анастасії Лухтан Your Voice Studio, що створять атмосферу затишної осені з хітами, які хочеться наспівувати.
Конкурси, розіграші, дарунки і море драйву - усе, що потрібно для ідеального вікенду!
Де і коли відбудеться Oktoberfest
Початок о 15:00, ТРЦ "Епіцентр", Чабани (Одеське шосе, 8). Вхід вільний - бери друзів і приходь просто кайфувати!