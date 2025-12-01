CBAM может нанести Украине миллиардный ущерб уже в ближайшие годы, - Зинченко

Украинские экспортеры, для которых европейский рынок стал фактически безальтернативным, оказываются под возрастающим давлением из-за внедрения механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM).
Как пишет РБК-Украина, о масштабных рисках для экономики рассказал генеральный директор GMK Center Станислав Зинченко.
По его словам, с 1 октября 2023 года идет переходный период, в рамках которого компании, экспортирующие продукцию в ЕС, обязаны представлять квартальные верифицированные отчеты об углеродном следе.
"Большие украинские экспортеры (прежде всего металлургия, цементная промышленность, частично химия и производство удобрений) уже два года готовят и представляют эти отчеты. То есть с точки зрения отчетности и наличия европейских верификаторов - они готовы. Это очень дорого, но они это делают, потому что выбора нет", - подчеркнул Зинченко.
Однако картина коренным образом меняется, когда речь идет о среднем и малом бизнесе. "Многие компании до сих пор даже не знают, что такое CBAM", - отметил Зинченко.
Хотя ЕС недавно принял исключение для очень малых объемов (менее 150 тонн в год или углеродный след
GMK Center просчитал экономический эффект для металлургии в апреле 2025 года. Зинченко предупреждает: по самому худшему сценарию - без отсрочки и без модернизации - потери будут колоссальными.
"2026-2030 годы: прямые потери экспорта: ≈ 4,7 млрд долларов; утраченные инвестиции: ≈ 2,7 млрд долларов в 2026-2030 (нет прибыли → не из чего инвестировать); потери ВВП: ≈ 7,3 млрд долларов ежегодно начиная с 2030-го, потери бюджета (налоги): ≈ 1,5 млрд долларов ежегодно начиная с 2030-го", - привел он расчеты.
Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Украине нужно срочно определить четкую позицию по механизму трансграничной углеродной корректировки (CBAM) и активно работать над его согласованием с европейскими партнерами.
Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) предполагает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.
По данным Федерации работодателей Украины, в случае введения СВАМ для Украины, падение ВВП составит 8,7 млрд долларов в 2026 году, а в 2034 - уже 11,3 млрд долларов.
Также Украину ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить 2,8 млрд долларов в 2026 году, и достичь 3,6 млрд долларов в 2034 году.
Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно направить официальный запрос.