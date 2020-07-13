CAS скасував дискваліфікацію "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) виніс остаточне рішення у справі футбольного клубу "Манчестер Сіті", який звинувачують в махінаціях зі звітністю з метою обійти правило фінансового фейр-плей. Дискваліфікацію англійського клубу на два наступні сезони в єврокубках було вирішено скасувати.

Про це повідомляється на сайті суду в Лозанні.

Арбітраж задовольнив апеляцію, подану "городянами" на винесене в лютому рішення УЄФА, яким клуб виключався від участі у двох найближчих розіграшах Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

При цьому штраф, який за рішенням УЄФА спочатку становив 30 млн євро, був скорочений до 10 млн євро. Його "Ман Сіті" повинен виплатити протягом 30 днів з дня ухвалення рішення.

У CAS відзначили, що більшість зареєстрованих порушень клубу були або не доведені, або застаріли. У зв'язку з цим, наголошується в повідомленні суду, було недоречним вводити заборону на участь у клубних змаганнях УЄФА.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу розгляд справи затягнувся, а винесення вердикту було відкладено.

Клуб уже забезпечив собі участь в головному єврокубковому турнірі наступного сезону. При цьому підопічні Хосепа Гвардіоли вважаються фаворитами нинішнього розіграшу турніру. У першому матчі 1/8 фіналу манчестерський клуб на виїзді вирвав перемогу над мадридським "Реалом" з рахунком 2:1. Зустріч у відповідь відбудеться в серпні.