ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Cambridge Analytica працювала з політичною партією в Україні у 2017 році

Новини » Суспільство     05.01.2020 - 02:01
Cambridge Analytica працювала з політичною партією в Україні у 2017 році
Ілюстративне фото (twitter.com/qz)

Новий витік документів показує, що Cambridge Analytica також працювала з іноземними урядами і спецслужбами

Британська компанія Cambridge Analytica, яка запам'яталася скандалом з витоком даних в Facebook, в 2017 році працювала з політичною партією в Україні. Про це пише The Guardian.

Наголошується, що з'явився новий витік даних, який свідчить про те, що скандал з даними Facebook був частиною набагато більш масштабної глобальної операції, в рамках якої компанія працювала з урядами, спецслужбами, комерційними компаніями і політичними партіями, щоб маніпулювати людьми і впливати на них.

The Guardian не уточнює, з якою саме партією працювала британска компанія, проте відомо, що робота тривала навіть під час слідчих дій в рамках запиту спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Газета пише, що протягом наступних місяців відбудеться черговий витік десятків тисяч документів, що стосуються діяльності Cambridge Analytica. Відомо, що компанія мала глобальну інфраструктуру, працюючи через мережу в 68 країнах.

Публікація документів почалася в Новий рік на анонімному акаунті в Твіттері @HindsightFiles. Було встановлено, що документи надійшли від Бріттані Кайзер, колишнього співробітника Cambridge Analytica.

"Абсолютно очевидно, що наші виборчі системи широко відкриті для зловживань... Я дуже боюся того, що відбудеться на виборах в США в цьому році, і я думаю, що один з небагатьох способів захистити себе - це зібрати якомога більше інформації", - сказала вона.

Проблеми, за її словами, швидше за все, не будуть поліпшуватися, а погіршуватися, особливо на тлі з наближенням вирішальних президентських виборів 2020 року в Америці.

Кайзер сказала, що витік даних у Cambridge Analytica показує, що глобальні маніпуляції вийшли з-під контролю.

"Документи показують набагато більш чітке уявлення про те, що насправді сталося на президентських виборах у США 2016 року, що має величезний вплив на те, що відбудеться в 2020 році", - зазначила вона.

Кайзер додала, що є свідчення дійсно дуже тривожних експериментів з американськими виборцями, що маніпулюють людьми за допомогою повідомлень, заснованих на страху, призначених для найбільш уразливих груп.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року американська компанія Facebook погодилася виплатити 644 тисяч доларів штрафу після скандалу з консалтинговою компанією Cambridge Analytica, яка незаконно збирала дані британських користувачів соцмережі.

У Google Chrome виявили витоки паролів користувачів Facebook видалив підроблені акаунти з трьох країн
Новини України Facebookутечка данных
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся