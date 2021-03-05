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Колишній співвласник "Цитрусу" розповів про подробиці продажу своєї частки Корбану

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 16:59
Колишній співвласник "Цитрусу" розповів про подробиці продажу своєї частки Корбану Фото: Дмитро Зінченко (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Колишній співвласник мережі магазинів електроніки "Цитрус" Дмитро Зінченко розповів про подробиці продажу 50% частки в компанії Геннадію Корбану. За його словами, переговори велися з минулого року, а пропозиція надходила обом партнерам.

Про це Зінченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він розповів, що його рішення продати свою частку в компанії - наслідок корпоративного конфлікту всередині "Цитрусу". Компанія перебувала в такому стані більше півроку - з 1 липня 2020 року.

Конфлікт був безпосередньо засновників: Зінченко і Григорія Топала.

"Спочатку Корбан запропонував викупити компанію цілком. Переговори йшли з минулого року, в результаті я погодився продати свою частку", - заявив Зінченко.

Бізнесмен також зазначив, що головним активом групи компаній "Цитрус" є бренд, тобто, торгова марка, логотип і доменне ім'я.

"А "Цитрус" придумав я. Це мій бренд, який я створив і зареєстрував у 2002 році. Компанія "ЗТ-інвест" є власником цього бренду. Саме 50% частку в цьому й отримав Геннадій Корбан", - повідомив він.

Також за його словами, проблеми у компанії почалися після того, як в обороті з'явилися великі гроші.

"Поки бізнес був маленький - проблем не було. Але коли в обігу з'явилися великі гроші - ситуація змінилася, почали виникати суттєві розбіжності щодо подальшого розвитку. Я завжди прагнув капіталізувати компанію і зробити її великою, вийти на зарубіжні ринки, максимально реінвестувати зароблений капітал в розвиток. Я фактично не вилучав дивіденди. Партнер же думав більшою мірою меркантильно, його більше цікавило як дістати дивіденди", - зазначає Зінченко.

Щодо своєї подальшої участі в розвитку "Цитрусу", Зінченко повідомив, що Корбан запропонував йому позицію в правлінні компанії. Як тільки конфлікт всередині буде врегульовано, він готовий буде допомагати в розвитку мережі надалі.

Нагадаємо, "Цитрус" - спеціалізована мережа магазинів гаджетів і аксесуарів. Створена в 2000 році.

Сьогодні мережа представлена понад 70 магазинами в містах України, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв та інших.

Крім того, "Цитрус" розвиває власну мережу авторизованих сервісних центрів і пунктів прокату електротранспорту, а також освітніх просторів.

ТОВ "ЗТ-Інвест", відповідно до даних держреєстрів, належать свідоцтва на ТМ "Цитрус" і логотип в різних варіаціях.

Раніше бізнесмен Геннадій Корбан розповів, навіщо купив частку в 50% мережі "Цитрус". За його словами також найближчим часом буде переведена юридична адреса компанії з Одеси в Дніпро.

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