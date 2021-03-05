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Бывший совладелец "Цитруса" рассказал о подробностях продажи своей доли Корбану

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 16:59
Бывший совладелец "Цитруса" рассказал о подробностях продажи своей доли Корбану Фото: Дмитрий Зинченко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

Бывший совладелец сети магазинов электроники "Цитрус" Дмитрий Зинченко рассказал о подробностях продажи 50% доли в компании Геннадию Корбану. По его словам, переговоры велись с прошлого года, а предложение поступало обоим партнерам.

Об этом Зинченко рассказал в интервью РБК-Украина.

Он рассказал, что его решение продать свою долю в компании - следствие корпоративного конфликта внутри "Цитруса". Компания находилась в таком состоянии более полугода - с 1 июля 2020 года.

Конфликт был непосредственно учредителей: Зинченко и Григория Топала.

"Изначально Корбан предложил выкупить компанию целиком. Переговоры шли с прошлого года, в итоге я согласился продать свою долю", - заявил Зинченко.

Бизнесмен также отметил, что главным активом группы компаний "Цитрус" является бренд, то есть, торговая марка, логотип и доменное имя.

"А "Цитрус" придумал я. Это мой бренд, который я создал и зарегистрировал в 2002 году. Компания "ЗТ-инвест" является владельцем этого бренда. Именно 50%-долю в этом и получил Геннадий Корбан", - сообщил он.

Также по его словам, проблемы в компании начались после того, как обороте появились большие деньги.

"Пока бизнес был маленький - проблем не было. Но когда в обороте появились большие деньги - ситуация поменялась, начали возникать существенные разногласия относительно дальнейшего развития. Я всегда стремился капитализировать компанию и сделать ее большой, выйти на зарубежные рынки, максимально реинвестировать заработанный капитал в развитие. Я фактически не изымал дивиденды. Партнер же думал в большей степени меркантильно, его интересовало как больше достать дивидендов", - отмечает Зинченко.

Относительно своего дальнейшего участия в развитии "Цитруса", Зинченко сообщил, что Корбан предложил ему позицию в правлении компании. Как только конфликт внутри будет урегулирован, он готов будет помогать в развитии сети в дальнейшем.

Напомним, "Цитрус" - специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров. Создана в 2000 году.

Сегодня сеть представлена более 70 магазинами в городах Украины, среди которых Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Николаев и других.

Кроме того, "Цитрус" развивает собственную сеть авторизованных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также образовательных пространств.

ООО "ЗТ-Инвест", согласно данным госреестров, принадлежат свидетельства на ТМ "Цитрус" и логотип в различных вариациях.

Ранее бизнесмен Геннадий Корбан рассказал, зачем купил долю в 50% сети "Цитрус". По его словам также, в ближайшее время будет переведен юридический адрес компании из Одессы в Днепр.

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Новости Украины Финансы Дмитрий Зинченко Цитрус Геннадий Корбан
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