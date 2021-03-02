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Корбан розповів про подробиці угоди з придбання 50% частки в "Цитрусі"

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 15:58
Корбан розповів про подробиці угоди з придбання 50% частки в "Цитрусі" Фото: Геннадій Корбан (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Бізнесмен Геннадій Корбан розповів, навіщо купив частку в 50% торгової мережі "Цитрус". За його словами, переговори з партнерами велися з літа.

Про це він розповів в інтерв'ю "Лізі".

"Я тут виступаю в ролі інвестора. Я купив основну компанію, яка володіє торговою маркою, і на якій будуть сконцентровані основні обороти, поставки техніки. Мені належить ряд магазинів, які "Цитрус" орендує під свої рітейл-цілі", - заявив Корбан.

За його словами, найближчим часом буде переведено юридичну адресу компанії з Одеси в Дніпро.

Крім того, Корбан розповів, що переговори з партнерами велися з літа. Коли стався конфлікт, вони шукали третього, хто викупить частку. Йому запропонували як інвестору.

"Мені цікавий рітейл. У мене є мережевий бізнес. Він пов'язаний з медичними товарами. У нас є і менеджмент, і досвід. Ми як інвестори зайшли", - додав Корбан.

Також він повідомив, що в планах оптимізація компанії. Зараз вона розбита на шість-вісім компаній.

"Партнери до цього вели не дуже прозору діяльність. Одна компанія брала кредити, інша - привозила техніку під заставу і віддавала їх. Третя займалася орендою, четверта володіла торговою маркою тощо. Вона повинна стати прозорою. Я купив основні компанії, які тримали торгову марку, трейдинг безпосередньо. Плануємо оперувати цим бізнесом, розширювати мережу", - повідомив Корбан.

Нагадаємо, "Цитрус" - спеціалізована мережа магазинів гаджетів і аксесуарів. Створена у 2000 році.

Сьогодні мережа представлена понад 70 магазинами в містах України, серед яких Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв та інших.

Крім того, "Цитрус" розвиває власну мережу авторизованих сервісних центрів і пунктів прокату електротранспорту, а також освітніх просторів.

ТОВ "ЗТ-Інвест", відповідно до даних держреєстрів, належать свідоцтва на ТМ "Цитрус" і логотип в різних варіаціях.

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