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Президент Німеччини заявив, що його підтримка "Північного потоку-2" було помилкою

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Понеділок 04 квітня 2022 21:01
Президент Німеччини заявив, що його підтримка "Північного потоку-2" було помилкою Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (GattuImages)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив співчуття з приводу своєї колишньої позиції, заявивши, що його багаторічна підтримка газопроводу "Північний потік-2" була очевидною помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на welt.

Федеральний президент вперше заявив про власні помилки та помилки у своїй політиці щодо Росії.

"Моє дотримання "Північного потоку-2" було явно помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила і про які нас попереджали наші партнери. Нам не вдалося створити спільний європейський дім, до якого входить і Росія", - сказав він.

Останніми днями Штайнмаєра критикували за те, що він не коментував власні неправильні судження, особливо під час перебування на посаді міністра закордонних справ. Тепер він сказав, що відповідальність за війну несе глава Кремля Володимир Путін.

Його оцінка полягала в тому, що Путін не погодився б на повне економічне, політичне та моральне розорення своєї країни за своє імперське божевілля.

"Я помилявся, як і інші", - сказав він.

Раніше ми повідомляли, що президент Німеччини попередив німців про "важкі часи" через війну в Україні.

Також ми писали, що у Німеччині поліція порушила кримінальну справу за символ Z на автомобілі.

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